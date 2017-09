The Meyerowitz Stories: online il trailer e il poster del film con Adam Sandler

, il nuovo filmcon protagonisti, arriva sul servizio di streaming digitale a patire dal 13 ottobre. Adesso sono online il trailer e quattro nuovi poster.

The Meyerowitz Stories (New and Selected) è diretto da Noah Baumbach e sarà non soltanto a disposizione degli utenti Netflix, verrà anche distribuito in alcuni cinema selezionati, lo stesso giorno. Nel cast, oltre ai tre attori principali, ci sono anche Elizabeth Marvel, Grace Van Patten ed Emma Thompson.

The Meyerowitz Stories (New and Selected) è una storia generazionale al contempo comica ed emozionante che parla di tre fratelli (Sandler, Stiller, Marvel) che cercano di competere con "l'ombra lunga" del loro forte e risoluto padre (Hoffman), che li "tormenta" un po' da tutta a vita. La sceneggiatura originale è di Baumbach, e gli altri membri del cast sono Adam Driver, Candice Bergen, Judd Hirsch e Rebecca Miller. La pellicola è prodotta da Scott Rudin, Baumbach, Lila Yacoub, e Eli Bush.