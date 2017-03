The Man Who Killed Don Quixote: al via le riprese del film di Terry Gilliam!

Dopo ritardi, intoppi nella produzione e una lunga, travagliatissima gestazione, il progetto "maledetto" diè finalmente ai nastri di partenza, completo di cast e script revisionato.

Ad annunciare la bellissima notizia a tutti i fan del regista di Paura e delirio a Las Vegas è stata l'attrice Rossy de Palma tramite il suo profilo Instagram, postando una foto dello script del film, firmato dallo stesso Gilliam a quattro mani con Terry Grisoni, aggiungendo la scritta: «Finalmente ci siamo».



Anche il post di Silvy Imbert, truccatrice, mostra l'attento studio di una griglia di produzione del film, con la scritta: «Ritocchi finali ieri notte». Le ultime notizie legate al film risalgono a ottobre 2016, quando Gilliam aveva annunciato un imminente inizio delle riprese con protagonisti Adam Driver e Michael Palin. Il progetto è invece slittato nuovamente a causa di una mancanza di fondi imputabile a un produttore portoghese, a quanto pare prodigatosi davvero poco per ottenere la cifra richiesta nel tempo dichiarato dal regista. L'uomo, Paulo Blanco, è adesso fuori dalla produzione "per disaccordi creativi con Gilliam".



Secondo IMDb, Driver è ancora legato a The Man Who Killed Don Quixote nella parte di un ex pubblicista arrogante che tornato nel suo villaggio natale in Spagna intreccia la sua strada con Don Quixote (Jonathan Pryce).