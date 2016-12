The Lost City of Z: trailer con Charlie Hunnam e Robert Pattinson

Amazon Studios ha rilasciato il nuovo trailer di, la storia vera dell’esploratore britannico Percy Fawcett e del suo viaggio sul Rio delle Amazzoni alla ricerca di una civiltà perduta.

Fawcett, che è qui interpretato da Charlie Hunnam (il protagonista di Pacific Rim e uno dei co-protagonisti di Crimson Peak) non viene preso sul serio dall’élite scientifica britannica, che considera le popolazioni indigene come dei selvaggi, che non sarebbero mai stati in grado di costruire una civiltà ricca e complessa come quella cercata da Fawcett. Ma l’esploratore non si perde d’animo e, assieme a sua moglie (Sienna Miller), suo figlio (Tom Holland) e il suo aiutante (Robert Pattinson) ritorna nella giungla, in ripetuti tentativi di trovare prove, fino a quando nel 1925, misteriosamente, scompare.

Il film è scritto e diretto da James Gray (I padroni della notte, C’era una volta a New York) e prodotto da Brad Pitt. Nel cast troviamo anche Angus Macfadyen, Edward Ashley e il nostro amato Franco Nero (Django, Django Unchained).

The Lost City of Z arriverà nelle sale statunitensi ad aprile, mentre da noi ancora non si ha ancora una data precisa.