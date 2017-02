The Lost City of Z: ecco il nuovo trailer!

ha appena pubblicato un nuovo trailer e un nuovo poster per, il film diretto dae basato sul romanzo originale didal titolo omonimo. Il film debutterà negli Stati Uniti il 21 Aprile, dopo alcune proiezioni speciali a New York e Los Angeles.

The Lost City of Z racconta la storia dell’esploratore britannico Percy Fawcett e del suo viaggio in Amazzonia all’inizio del ventesimo secolo: Fawcett scoprirà i resti di una civiltà ai tempi sconosciuta, una civiltà avanzata che abitava precedentemente nell’area.

Una storia di coraggio e ossessione raccontata nel particolare stile di Gray, il film vanta un cast d’eccezione: Charlie Hunnam (Pacific Rim), Robert Pattinson (Twilight Saga), Sienna Miller (American Sniper), Tom Holland (Spider Man: Homecoming), Clive Francis e Franco Nero.

Il video è disponibile in fondo alla notizia, insieme al nuovo poster. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti su The Lost City of Z. Buona visione!