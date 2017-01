The Lost City of Z: ecco il nuovo trailer

ha recentemente rilasciato un nuovo trailer internazionale di, film diretto dacon. Il video è disponibile, come sempre, in fondo alla notizia. Buona visione!

Basato sul bestseller scritto da David Grann, The Lost City of Z racconta l’incredibile ma vera storia dell’esploratore britannico Percy Fawcett (Charline Hunnam) e del suo viaggio in Amazzonia all’invio del ventesimo secolo. Le sue avventure porteranno alla scoperta di alcuni segni di una civiltà prima sconosciuta.

Una storia di coraggio, ossessioni e ambizioni: The Lost City of Z è un tributo ai vecchi film d’avventura. Il film verrà distribuito nelle sale cinematografiche americane il 14 Marzo, mentre arriverà nel resto del mondo pochi giorni più tardi, il 21 Marzo 2017.

Il nuovo trailer internazionale di The Lost City of Z è disponibile in fondo alla notizia, restate con noi per tutti gli aggiornamenti. Buona visione!