The Little Mermaid: il trailer ufficiale del film con Poppy Drayton

Mentre la produzione del live-action Disney procede lentamente, ecco che lain associazione con lahanno quest'oggi rilasciato online il primo trailer ufficiale di una diversa trasposizione dedi Hans Christian Anderson.

Nei panni della sirena della fiaba troviamo in questo progetto la bella Poppy Drayton, affiancata nel cast da Shirley McLane, William Moseley, Loreto Peralta e Gina Gershon. La storia del film si discosta nettamente dal classico Disney e prende luogo nel 1837, quando due fratelli si imbarcano in un viaggio verso il Mississipi per rintracciare e salvare una ragazza che ritengono essere una vera sirena dalle grinfie di un perfido capo circense.

The Little Marmaid diretto da Blake Harris e Chris Bouchard arriverà nelle sale americane la prossima estate. Ecco il trailer ufficiale: