The Little Marmaid: Bill Condon parla del live-action e di Lindsay Lohan

Mentre gli occhi di tutti gli amanti dei classici Disney sono puntati sul live-action de, una star in particolare continua invece a essere affascinata da un'altra icona dello studio, ed esattamente Ariel.

Stiamo parlando di Lindsay Lohan, che amerebbe davvero moltissimo poter far parte del prossimo live-action di The Little Marmaid (la Sirenetta) se solo Bill Condon -regista de La Bella e la Bestia- potesse dirigerlo. La Lohan ha infatti scritto via Instagram che parteciperebbe al progetto se Condon ne prendesse le redini, coinvolgendo anche la sorella Aliana per la theme song principale e Kristen Graham nel ruolo di Ursula.



Così, intervistato da Vulture, Condon ha dichiarato: «Lo so! È stata dolce, molto dolce. Spero riesca a fare quel film! Personalmente mi sento davvero fortunato ad aver ottenuto questo gioiello della corona [La Bella e la Bestia], ma andrò sicuramente a vederla ne la Sirenetta». In realtà l'attrice non è la sola star ad aver espresso interesse per la parte, dato che anche Audra McDonald vorebbe parteciparvi. Ha infatti detto: «Se faranno il live-action de La Sirenetta, vorrei essere Ursula. Sarebbe una parte divertente da interpretare. Mi piacerebbe moltissimo. Se c'è un cappello dove mettere il mio nome, proverà a mettercelo per quanto possibile».