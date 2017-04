E' uscito il trailer di, film diretto dal registache parla della prima novella della terza giornata del Decamerone di Boccaccio. L'uscita nelle sale americane è il 30 giugno 2017.

La vicenda è ambientata nel Medioevo e parla del contadino Masetto da Lamporecchio (Dave Franco) il quale, dopo essere fuggito dal padrone che lo maltrattava, va a lavorare in un convento, dove farà la fine della vittima sessuale delle monache: Alison Brie, Aubrey Plaza e Kate Micucci.

Nel cast di The Little Hours ci sono anche John C. Reilly, Molly Shannon, Lauren Weedman, Fred Armisen, Nick Offerman, Jemima Kirke, Adam Pally, Jon Gabrus, Paul Weitz e Paul Reisere.