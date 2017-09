The Leisure Seeker: trailer ufficiale per l'esordio americano di Paolo Virzì

Sony Pictures Classics ha diffuso in streaming, film che segna l’esordio in lingua inglese del nostroe che vede protagonisti

Nella pellicola – che in Italia arriverà con il titolo di Ella & John – racconta di una coppia di ottantenni che decide di sfuggire alle cure mediche che separerebbero i due negli ultimi anni della loro vita. Salgono così sul loro camper, soprannominato The Leisure Seeker, e si mettono in viaggio da Boston verso Key West, dove c'è il museo di Ernest Hemingway, di cui John è appassionato.

Distribuito da 01 Distribution, il film – adattamento cinematografico del romanzo omonimo di Michael Zaldoorian – esordirà nelle sale italiane il 25 gennaio 2018.