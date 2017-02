The LEGO Ninjago Movie: la Warner Bros. diffonde il primo teaser trailer

Warner Bros. ha diffuso online il primo teaser trailer di, nuovo spin-off die prodotto dai registi di quest'ultimo film,, attualmente impegnati sul set di Han Solo: A Star Wars Story.arriverà nelle sale americane dal prossimo 22 settembre.

Il film è ispirato alla nota marca di giocattoli, al quale si sono ispirati anche The LEGO Movie e The LEGO Batman Il Film.

La trama è incentrata sulla storia di sei ninja che hanno il compito di difendere l'isola sulla quale vivono, Ninjago. Di notte i sei giovani si trasformano in incredibili combattenti che combattono i cattivi attraverso la loro flotta di veicoli mentre di giorno sono dei normalissimi liceali.

Nel cast vocale di The LEGO Ninjago Movie troviamo Dave Franco, Michael Peña, Abbi Jacobson, Kumail Nanjiani, Zach Woods e Fred Armisen.