The LEGO Ninjago Movie: nuove immagini con il Maestro Wu doppiato da Jackie Chan

La(tramite) ha rilasciato delle nuove immagini di, terzo film ambientato nel divertente mondo dei mattoncini, in cui possiamo vedere per la prima volta anche il, il sensei interpretato da. Potete dare un'occhiata alle foto nella galleria in calce alla notizia!

Ispirato alla popolare linea di giocattoli LEGO, The LEGO Ninjago Movie è la storia di sei giovani ninja con il compito di difendere la loro isola natale, chiamata appunto Ninjago. Di notte, essi sono guerrieri dotati, che utilizzano le loro competenze e la loro impressionante flotta di veicoli per combattere cattivi e mostri. Di giorno, sono ragazzi normali che lottano contro il loro più grande nemico: il liceo.

Il cast vocale del film include Dave Franco nei panni di Lloyd, Michael Peña, che dà voce a Kai, Abbi Jacobson nel ruolo di Nya, Kumail Nanjiani in quelli di Jay, Zach Woods presta la voce a Zane, Fred Armisen nei panni di Cole, Justin Theroux nel ruolo del temibile Lord Garmadon e Olivia Munn nei panni di Koko.

Il Maestro Wu (Jackie Chan) è l'insegnante del gruppo di ninja, ma anche il fratello di Lord Garmadon, e Franco spiega che Wu e Lloyd hanno un rapporto simile a quello di Mr. Miyagi con Daniel, dal film di Karate Kid. "A volte a Lloyd ci vuole un po' per cogliere le lezioni che il Maestro Wu prova a infondere dentro di lui." Lloyd è un ragazzo apparentemente insignificante nella sua vita quotidiana, ma quando si maschera da Ninja Verde del Superteam Ninjago, "Ha molta più fiducia... e vuole fare tutto il possibile per proteggere la sua casa", spiega Dave Franco.

The LEGO Ninjago Movie è diretto da Charlie Bean (TRON: Uprising, Robotboy) e sceneggiato dagli scrittori di Ninjago: Masters of Spinjitsu Dan e Kevin Hageman. I registi di The LEGO Movie Phil Lord e Chris Miller produrranno la pellicola assieme a Roy Lee e Dan Lin.

The LEGO Ninjago Movie debutterà nelle sale cinematografiche il 22 Settembre 2017.