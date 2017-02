The LEGO Ninjago Movie: ecco il full trailer, anche in italiano!

Giusto in tempo per l'uscita nelle sale cinematografiche di, la Warner Bros. Pictures ha diramato in rete il full trailer di. Potete visionare il trailer, anche in italiano, dopo il salto.

Nel cast vocale del film troveremo Dave Franco, Justin Theroux, Fred Armisen, Abbi Jacobson, Olivia Munn, Kumail Nanjiani, Michael Peña, Zach Woods ed il leggendario Jackie Chan.

Charlie Bean dirige questo nuovo spin-off di The LEGO Movie, da una sceneggiatura firmata da Hilary Winston & Bob Logan & Paul Fisher (da una storia di Kevin Hageman & Dan Hageman and Hilary Winston & Bob Logan & Paul Fisher). The LEGO Ninjago Movie è prodotto da Dan Lin, Phil Lord, Christopher Miller e Roy Lee.

La pellicola arriva a settembre.