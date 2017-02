The LEGO Ninjago Movie: disponibile una foto ufficiale

L'attenzione di tutti i fan sarà concentrata su, che arriverà a giorni nelle nostre sale cinematografiche, ma non dimentichiamoci che quest'anno arriverà un altro film targato

La Warner Bros. Pictures ha, infatti, sviluppato e realizzato anche un altro spin-off di The LEGO Movie, chiamato The LEGO Ninjago Movie. Charlie Bean ha diretto questo nuovo spin-off, scritto da Dan Hageman e Kevin Hageman. Da questo titolo è arrivata in rete una nuova foto, che trovate qui sotto.

Phil Lord & Chris Miller, autori dell'originale The LEGO Movie, produrranno anche questo spin-off insieme a Roy Lee e Dan Lin. Ricordiamo che, inoltre, lo studio sta realizzando un sequel di The LEGO Movie che sarà diretto da Mike Mitchell (Trolls).

La pellicola sarà distribuita dalla Warner Bros. Pictures il 22 settembre 2017.