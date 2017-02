The LEGO Movie 2 trova un nuovo regista

Quasi un anno fa, la Warner Bros. Pictures annunciò(Community) come regista di(titolato, per ora, The LEGO Movie Sequel). Ora il The Hollywood Reporter svela che Schrab ha abbandonato la regia del sequel per 'divergenze creative' con lo studio.

Chi verrà chiamato al suo posto? La Warner ha già trovato un rimpiazzo. Il sito afferma che lo studio ha ingaggiato Mike Mitchell (Trolls) per dirigere questo nuovo capitolo della saga d'animazione.

Phil Lord & Chris Miller insieme a Raphael Bob-Waksberg hanno scritto la sceneggiatura di questo nuovo episodio, da una storia di Lord, Miller, Jared Stern e Michelle Morgan. Lord e Miller, che avevano scritto e diretto il primo The LEGO Movie, produrranno il sequel insieme a Dan Lin e Roy Lee.

The LEGO Movie Sequel sarà nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dall'8 febbraio 2019.