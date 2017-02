The LEGO Movie 2: il produttore Chris McKay afferma che sarà un grande musical!

ha confermato chesarà un musical e un film d’azione spaziale. In una recente puntata del podcast, il noto regista, produttore e animatore ha discusso del sequel del popolare, e di come è stato rimandato per far posto allo spin-off su

Chris McKay tra le altre cose ha spiegato come questo sequel comporterà uno sforzo maggiore del suo predecessore, aumentando il livello di sfida che viene richiesto nella scrittura della sceneggiatura, ma non solo: "The LEGO Movie 2 sarà un grande musical e un film d’azione spaziale. Avrà bisogno di un sacco di riscritture, un sacco di sviluppo, non solo a livello di sceneggiatura, ma anche di musiche per il film. Diciamo che è un film molto ambizioso da girare."

La data di uscita originale per il sequel di The LEGO Movie, stando alle parole di Chris McKay, era fissata per maggio di quest'anno, ma è stato invece deciso all’ultimo momento di dare la precedenza a LEGO Batman - Il film, e ora il seguito è in programma per uscire nel 2019. Subito dopo l'uscita del primo film, McKay afferma che tutti erano intenzionati a fare un sequel immediato di The LEGO Movie. "Ai critici è piaciuto, al pubblico è piaciuto [...] poi abbiamo iniziato a parlare di sequel e, ovviamente, tutti volevano fare LEGO 2."

Il sequel di The LEGO Movie doveva essere inizialmente diretto da Rob Schrab, ma uscì dal progetto a causa di divergenze creative. Un paio di settimane fa, è stato rivelato che il regista di Trolls e Shrek Forever After, Mike Mitchell, è stato scelto per dirigere il film. La prima bozza della sceneggiatura è stata scritta dai registi di The LEGO Movie Christopher Miller e Phil Lord, mentre il creatore di BoJack Horseman, Raphael Bob-Waksberg, ha iniziato successivamente a riscrivere lo script originale.

The LEGO Movie 2 sarà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dall'8 febbraio 2019.