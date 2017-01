The LEGO Batman - Il Film: nuovo spassoso video 'dietro il mattoncino'

Laha da poco rilasciato un nuovo 'video dietro le quinte' per l'imminente, in cui a parlarci della pellicola è niente di meno che la star del film stesso,. Come sempre, potete guardare comodamente il filmato in calce alla news, dopo il salto.

Per la realizzazione del film è stato di nuovo Will Arnett a prestare la sua voce al personaggio centrale, al fianco di Michael Cera che impersona Robin il ragazzo prodigio, Rosario Dawson come Batgirl, Ralph Fiennes come Alfred Pennyworth, Mariah Carey come il sindaco di Gotham, e Zach Galifianakis come The Joker.

Nello spirito irriverente che ha reso The LEGO Movie un fenomeno mondiale, con questa pellicola entreremo pienamente nel mondo di LEGO Batman - che sarà la stella di questa nuova avventura sul grande schermo. Ma ci sono grandi cambiamenti a Gotham e se vuole salvare la città dalla scalata ostile del Joker, Batman dovrà rivedere la sua figura di vigilante solitario, cercando di lavorare con gli altri e forse, solo forse, imparare essere più paziente.

Chris McKay ha diretto The LEGO Batman - Il Film da una sceneggiatura di Seth Grahame-Smith. Phil Lord e Chris Miller, che hanno diretto The LEGO Movie, stanno producendo il film con Dan Lin.

La pellicola film uscirà nelle sale cinematografiche il 10 febbraio 2017. L'universo cinematografico LEGO si espanderà più avanti nel 2017 con l'uscita di The LEGO Ninjago Movie il 22 settembre 2017.