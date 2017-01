The LEGO Batman - Il Film: ecco due divertentissimi nuovi spot tv

Non solo Ben Affleck e il suo. Il cavaliere oscuro è pronto a tornare sul grande schermo anche in, spin-off didiretto dagli stessi registi,. Nelle ultime ore sono stati diffusi due nuovi spot tv molto divertenti che introducono alla pellicola, attesa nelle sale a febbraio.

Dopo i character poster e il promo del film, usciti recentemente, ecco due The LEGO Batman: Il Film torna ad anticipare qualche cosa sulla trama. Ci saranno grandi cambiamenti a Gotham City. Batman per poter pensare di sconfiggere il suo acerrimo nemico, il Joker, deve cercare di allearsi con altri supereroi e non continuare a lottare in solitaria.

Bruce Wayne decide di combattere assieme alla Justice League.

Diretto da Phil Lord e Chris Miller, The LEGO Batman: Il Film comprende nel cast vocale originale Will Arnett, Michael Cera, Rosario Dawson, Ralph Fiennes, Zach Galifianakis e Mariah Carey.

Per vedere il seguito di The LEGO Movie dovremo invece purtroppo attendere altri due anni.