The Last Laugh: Chevy Chase e Richard Dreyfuss nel cast del film Netflix!

ed altri attori si uniscono al cast di, il nuovo film originale Netflix che vedrà riunite un sacco di star Hollywoodiane, oltre ai due grandi attori.

Sono infatti nomi importanti quelli che formano il cast della pellicola: Oltre al vincitore di Emmy Chevy Chase (Saturday Night Live), e al premio Oscar Richard Dreyfuss, ci saranno la bellissima Andie MacDowell, Lewis Black, Kate Micucci e Chris Parnell.

The Last Laugh, scritto e diretto dal regista Greg Pritikin, sarà prodotto da Rob Paris della Paris Film Inc., e le riprese iniziano proprio oggi a New Orleans.

La sinossi è la seguente: dopo 50 anni, il talent manager vedovo Al Hart, rivede il suo ex cliente Buddy Green, che ha buttato alle ortiche una carriera promettente nella stand-up comedy ed è diventato un padre di famiglia tranquillo. Dopo aver convinto Buddy ad esibirsi in un tour stand-up in giro per gli States, Al fa capire all'amico che tipo di vita avrebbe potuto avere. La pellicola mostra la girandola di due uomini che ripensano alla vita all'amicizia e a quello che poteva essere, girando per il nord America insieme.

Paris sul film: "Lo script è accattivante e divertente e non è una sorpresa che Netflix sia il distributore perché non solo ci sono dei talenti straordinari ad interpretarlo, ma i temi trattati sono universali e fruibili da utenti di tutto il mondo. Sono più che entusiasta di iniziare la produzione con il nostro straordinario team a New Orleans, con il nostro cast da sogno!"