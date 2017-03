The Last Full Measure: Samuel L. Jackson nel cast con Sebastian Stan

La Foresight Unlimited ha annunciato chefarà parte del cast di, pellicola scritta e diretta da Todd Robinson. Il protagonista saràe il film potrà disporre di un cast di grande livello. The Last Measure è basato su una storia realmente accaduta di un'indagine sotto copertura.

La trama di The Last Full Measure parla delle vicende dell'investigatore del Pentagono Scott Huffman, impegnato a combattere la macchina politica di Washington. L'uomo collabora controvoglia con i veterani dell'Operazione Abilene per convincere il congresso a dare una medaglia al valore a un medico coraggioso dell'Air Force One che ha salvato la vita a 60 Marines durante la Guerra del Vietnam.

Il cast di The Last Full Measure è composto da Sebastian Stan, Samuel L. Jackson, il premio Oscar Christopher Plummer, il premio Oscar William Hurt, Michael Imperioli e Linus Roache.