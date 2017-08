The Killing of a Sacred Deer: Colin Farrell e Nicole Kidman nel primo trailer

La pellicola approderà nelle sale statunitensi il 27 ottobre 2017, mentre non è ancora stata rivelata la data d’uscita italiana. Su queste pagine potete visualizzare anche il poster ufficiale del film.

Nel cast della pellicola troviamo Colin Farrell , alla seconda collaborazione consecutiva con il regista greco dopo The Lobster , Nicole Kidman , Barry Keoghan, Raffey Cassidy, Sunny Suljic, Bill Camp e Alicia Silverstone . La trama ruota attorno a Steven (Farrell), un carismatico chirurgo che viene costretto a fare un sacrificio impensabile quando la sua vita inizia a cadere a pezzi. Nello stesso momento un adolescente che aveva preso sotto la sua ala protettiva inizia a dare strani segni di squilibrio.

A24 ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di, l’ultima regia dipresentata in concorso all’edizione più recente del Festival di Cannes.

