The Kid Who Would be King: iniziata la produzione del film di Joe Cornish

ha ufficialmente iniziato le riprese. Il film, scritto e diretto da, ha iniziato la produzione ieri a Londra.

The Kid Who Would be King parla di Alex, un ragazzino di dodici anni inglese, che deve affrontare i problemi giornalieri dei ragazzi della sua età. Tutto quello che sembra insormontabile per lui si minimizzerà nel momento in cui entrerà in possesso della mitica spada Excalibur...

Ora, con la spada più potente della storia nelle sue mani, per Alex inizierà un'epica avventura dal momento in cui lui e e suoi amici se la dovranno vedere con una villain medievale di nome Morgana, che vuole distruggere il mondo.

Louis Serkis (Alice Attraverso lo Specchio) vestirà i panni di Alex. Dean Chaumoo sarà il suo migliore amico Bedders e Tom Taylor (La Torre Nera) e Rhianna Doris interpreteranno play Lance e Kaye: tutti insieme formeranno una sorta di piccolo esercito.

Angus Imrie interpreta una versione giovane del mago Merlino, e Sir Patrick Stewart sarà invece la versione adulta dello stesso stregone. Rebecca Ferguson è Morgana.

Tim Bevan ed Eric Fellner della Working Title’ produrranno la pellicola con Nira Park della Big Talk Pictures. La Twentieth Century Fox distribuirà il film.