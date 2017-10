The Irishman: Walker White sarà la moglie di Jimmy Hoffa nel film di Scorsese

Come riporta quest'oggi in esclusiva il puntualissimo, la brava) tornerà a collaborare connel suo nuovo e atteso The Irishman , che vedrà inoltre riunti insiemee un redivivo

Come scrive il sito, l'attrice vestirà i panni di Josephine, moglie del mob boss Jimmy Hoffa scomparso in circostsanze misteriose nel 1975. Basato sul libro I Heard You Paint Houses di Charles Brandt, il film racconterà proprio quelli che sono i retroscena dietro la scomparsa del leader dei Teamsters, per alcuni accreditabile in parte proprio a Frank "The Irishman" Sheeren (De Niro), assassino della mafia.



The Irishman vedrà nel cast anche Al Pacino, Bobby Cannavale, Anna Paquin, Harvey Keitel e Ray Romano, per un'uscita prevista su Netflix nel corso del 2019, a data ancora da destinarsi. Le riprese si stanno comunque svolgendo in questi giorni e sono già disponibili diverse foto da set, che potete vedere a questo link.