The Irishman: Joe Pesci, Robert De Niro e Scorsese nelle nuove foto dal set

Solo ieri abbiamo avuto modo di dare una primissima occhiata al redivivo e grandissimonelle prime foto dal set dell'atteso The Irishman di, gangster movie prodotto dache riunirà dopo 20 anni attori e regista de

La produzione del film continua però incessante, ed ecco che anche oggi sono state rilasciate via GettyImages su Equisre alcune nuove foto (che trovate qui) che ritraggono questa volta anche Robert De Niro in abito di scena proprio al fianco di Pesci, anche lui vestito di tutto punto nel mentre delle riprese.



Con loro c'è anche Martin Scorsese, instancabile nel dare indicazioni e suggerimenti ai suoi leggendari attori feticci. Basato sul libro I Heard You Paint Houses di Charles Brandt, The Irishman racconterà di Frank "The Irishman" Sheeran, ritenuto uno dei colpevoli della scomparsa di Jimmy Hoffa, sindacalista mafioso il cui destino rimane ancora oggi un mistero.



Per il film sia De Niro che Pesci saranno ringiovaniti digitalmente, con teniche innovative, in modo da poter interpretare i loro personaggi in varie età, dai 30 ai 70. Il progetto è molto ambizioso e vedrà nel cast anche Al Pacino, Harvey Keitel, Ray Romano e Bobby Cannavale.



The Irishman dovrebbe uscire nel corso del 2019.