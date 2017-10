The Irishman: Anna Paquin è nel cast nei panni della figlia di De Niro

The Irishman , il nuovo film diretto da, vede nel cast anche il premio Oscar. L'attrice interpreterà il ruolo della figlia del personaggio di

Il film, produzione originale Netflix, dovrebbe uscire nel 2019 ed è una pellicola biografica che parla di crimine, scritta da Steven Zaillian e basata sul romanzo intitolato "I Heard You Paint Houses: Frank ‘The Irishman’ Sheeran and the Inside Story of the Mafia, the Teamsters, and the Final Ride of Jimmy Hoffa", di Charles Brandt. E' la storia di Frank “The Irishman” Sheeran, un noto assassino che ricorda il suo coinvolgimento nella scomparsa, nel 1975, del potente boss del crimine Jimmy Hoffa.

Scorsese e Robert De Niro (che interpreta Sheeran) non lavoravano insieme da "Casino" del 1995. Nel cast ci sono anche Al Pacino, Joe Pesci (che per il progetto si è preso una pausa dalla pensione), e Harvey Keitel: tutti loro sono attori diventati nel tempo vere e proprie leggende del genere gangster movie.

La notizia del casting di Anna Paquin l'ha data Deadline: sarà Peggy, la figlia di Frank e Mary, una donna dalla volontà di ferro. Peggy odia lo stile di vita del padre, un assassino, e dunque si allontana dal genitore nel corso degli anni. Peggy vive nel terrore che il padre possa fare del male alle persone che, in qualsiasi modo, la deludono ed è per questo motivo che non gli parla della sua vita. Peggy inoltre, cresce sentendo una forte attrazione per Jimmy Hoffa (Pacino), il personaggio che scompare.

The Irishman non ha ancora una data d'uscita ufficiale.