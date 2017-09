The House with a Clock in Its Walls: Kyle MacLachlan e Owen Vaccaro nel cast

si uniscono anel film, pellicola basata sull'omonima opera letteraria di John Bellairs, illustrata da Edward Gorey

Eli Roth dirigerà il film della Amblin Entertainment e Mythology Entertainment, e lo script è ad opera di Eric Kripke.

Kyle MacLachlan, secondo quanto riportato da Deadline, interpreterà Isaac Izard, il "sinistro e originale proprietario di casa"; Owen Vaccaro sarà invece Lewis, il protagonista bambino in The House with a Clock in Its Walls.

Sinossi dal libro:

Lewis ha sempre voluto vivere in una casa come quella dello zio Jonathan, piena di caminetti di marmo e passaggi segreti, con un sacco di stanze non utilizzate e inesplorate. E vivere con lo zio Jonathan, un vero mago, è un'esperienza divertente e piena di sorprese.

Lo zio Jonathan praticava magia bianca mentre invece, l'originale proprietario della casa, Isaac Izard, era stato uno stregone cattivo che aveva in mente la fine del mondo. Da qualche parte, nei muri della casa, aveva nascosto un orologio. Ogni notte Lewis e lo zio Jonathan potevano ascoltarne i ticchettii, a volte leggeri, a volte più forti, e ogni click avvicina il mondo al giorno del giudizio.

Lewis sa che dovrà trovare l'orologio prima che sia troppo tardi e prova ad usare la magia per conto suo mentre il tempo scorre.

Kripke, Brad Fischer e James Vanderbilt produrranno la pellicola e William Sherak, Tracey Nyber e Laeta Kalogridis saranno produttori esecutivi.