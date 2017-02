The House: ecco trailer e poster della commedia con Will Ferrell e Amy Poehler!

Laha rivelato il primo esilarante trailer e il poster di, la nuova commedia con protagonisti. I due attori avevano già lavorato insieme ine vBlades of Glory. Il divertente filmato e il poster sono disponibili in calce alla notizia, ovviamente subito dopo il salto!

The House seguirà la vita di Scott Johansen, interpretato da Will Ferrell, e sua moglie Kate (Amy Poehler), che, dopo aver perso il fondo destinato alle spese per il college della figlia Alex (Ryan Simpkins), decidono di tentare di riguadagnare qualche soldo aprendo un casinò illegale nella cantina della loro casa con l’aiuto di Frank (Jason Mantzoukas), il migliore amico di Scott. Ovviamente le cose non andranno nel migliore dei modi, e gestire un casinò segreto si rivelerà alquanto complicato e dagli esiti alquanto imprevisti!

Nel cast di The House troveremo oltre alla coppia Will Ferrell e Amy Poehler nei panni dei coniugi Scott e Kate Johansen, anche Ryan Simpkins nel ruolo della figlia Alex Johansen, Jason Mantzoukas (The League, How to Be Single) nella parte di Frank, il migliore amico di Scott affetto da ludopatia, che finirà per dare l’idea del casinò, Allison Tolman (Fargo, Krampus), Sam Richardson (Veep, Neighbors 2: Sorority Rising) e Rob Huebel (Trasparent, Baywatch), Cedric Yarbrough, Andy Buckley e Andrea Savage.

The House è stato diretto da Andrew J. Cohen, che segna il suo debutto alla regia e che ha co-sceneggiato la pellicola assieme a Brendan O'Brien. Will Ferrell produce anche il film con Good Universe, New Line Cinema, Village Roadshow Pictures e Adam McKay (The Big Short, Anchorman 1 & 2) attraverso la casa di produzione Gary Sanchez Productions. Jessica Elbaum e Chris Henchy sono invece i produttori esecutivi. La pellicola sarà infine distribuita dalla Warner Bros. Pictures.

The House sarà distribuito nelle sale cinematografiche di tutto il mondo a partire dal 30 giugno 2017.