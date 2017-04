The Hitman's Bodyguard: Ryan Reynold e Samuel L. Jackson nel poster ufficiale

Solo due giorni fa è stato rilasciato online il red band trailer ufficiale dicon, ma ecco quest'oggi sbarcare online il divertente poster che vede sempre protagonisti i due attori.

La locandina è una sfacciatissima e ironica parodia del poster di The Bodyguard con Kevin Costner e Whitney Houston, tra i film più romantici di sempre e al quale la nuova opera di Patrick Hughes fa il verso. La storia della commedia seguirà il bodyguard migliore del mondo (Reynolds) che viene chiamato a proteggere il suo mortale nemico, uno dei sicari migliori al mondo (Jackson). I due sono stati avversarsi per anni, ma adesso dovranno collaborare tra Londra e Hague per fermare una grande cospirazione.



The Hitman's Bodyguard vedrà nel cast anche Gary Oldman, Salma Hayek, Elodie Yung e Richard E. Grant, per un'uscita prevista nelle sale il prossimo 18 agosto.