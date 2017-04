The Hitman's Bodyguard: redband trailer per il film con Ryan Reynolds

Summit Entertainment e Lionsgate hanno diffuso in rete il primo redband trailer (quindi, vietato ai minori) di, la commedia d'azione in arrivo ad agosto nei cinema. Potete visionarlo in calce alla notizia.

Nel film Ryan Reynolds è una delle guardie del corpo più famose ed efficaci del mondo, ed è chiamato a proteggere uno dei suoi nemici mortali: l'infallibile cecchino interpretato da Samuel L. Jackson. Anche se sono stati contro per tanti anni, i due dovranno passare 24 ore insieme per un fuga tra inseguimenti d'auto, esplosioni e barche, mentre un dittatore (Gary Oldman) tenta di ucciderli. Nel film troveremo anche Elodie Yung, Joaquim De Almeida, Kirsty Mitchell e Richard E. Grant, mentre Salma Hayek darà il volto alla moglie di Jackson.

Il film è diretto da Patrick Hughes, da uno script di Tom O’Connor.