The Hate U Give: Common si unisce al cast dell'adattamento cinematografico

prenderà parte alla lavorazione di, adattamento per il grande schermo del romanzo d'esordio per giovani adulti scritto da

Il regista della pellicola sarà George Tillman Jr. e Common, che è candidato all'Emmy per il suo lavoro su 13th di Ava DuVernay, si unisce alla già scritturata Amandla Stenberg.

Il film inizierà le riprese ad Atlanta a partire da metà settembre. La notizia è stata rilasciata in esclusiva a The Hollywood Reporter.

La storia segue Starr, una ragazza di sedici anni che cresce in un sobborgo molto povero, ma che ora frequenta una buona scuola preparatoria. Dopo aver assistito alla scena in cui un poliziotto spara a suo migliore amico lei si ritrova intrappolata tra i suoi due mondi nel momento in cui cerca di raccontare la verità sull'accaduto

Il ruolo di Common sarà quello dello zio di Starr, un poliziotto. L'attore è stato già visto in John Wick 2, mentre cercava di uccidere il personaggio di Keanu Reeves.