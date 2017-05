The Happytime Murders: Melissa McCarthy entra ufficialmente nel cast

Come annunciato poco fa dal Presidente della STXfilms,, la lanciatissima) è ufficialmente entrata nel cast del prossimo, nuovo film diretto da, figlio di, creatore di Muppet.

La commedia è ambientata nel sottosuolo di Los Angeles, dove umani e pupazzi convivono in armonia. Due detective decisamente eclettici, uno umano e l'altro muppet, si ritroveranno costretti a lavorare insieme per scoprire il colpevole dietro al brutale omicidio dell'ex cast della Happytime Gang, uno dei più amati show con i pupazzi di sempre.



«Melissa McCarthy è attualmente la regina della commedia e crediamo che renderà The Happytime Murders quel tipo di evento isterico, nervoso e virale che il pubblico vuole oggi», ha detto Adam Fogelson, presidente di produzione della STXfilms, continuando: «Questo è il tipo di sceneggiatura e materiale che è adatto alla sensibilità intelligente e con una marcia in più di Melissa. Dopo aver lavorato con lei anni fa con Le amiche della sposa, non potrei essere più entusiasta di tornare a collaborare insieme».



La McCarthy ha invece aggiunto: «Quando uno script davvero eccellente combina stripper pupazzi, sottostuolo di Los Angeles e commedia, allora è come se il mio sogno febbrile si sia appena avverato».