The Happytime Murders: Maya Rudolph e Melissa McCarthy ancora insieme

Il film segna la reunion tra le due attrici e amiche, dopo essere apparse insieme in Le amiche della sposa di Paul Feig e nell’imminente Life of the Party di Ben Falcone e co-scritto dalla stessa McCarthy. Questo progetto è invece incentrato su due sconclusionate detective, una umana e l’altra pupazzo, costrette a lavorare insieme per rintracciare il killer che sta mietendo vittime tra il cast di The Happytime Gang, un vecchio show di marionette.

La McCarthy figura anche alla produzione insieme al compagno Falcone, al regista e a Jeffrey Hayes. La sceneggiatura è opera di Todd Berger, Dee Robertson, Erich e Jon Hoeber e della stessa McCarthy. Il progetto è in fase di sviluppo fin dal 2008, con ritardi dovuti all’approntamento della tecnologia necessaria per coniugare personaggi umani e pupazzi nel classico stile Henson. Nel cast Jamie Foxx avrà la parte da protagonista.