The Happytime Murders: Joel McHale è nel cast del film con Melissa McCarthy!

si è ufficialmente unito al cast del film The Happytime Murders , che già vedenel ruolo di protagonista "umana" della pellicola.

Brian Henson è alla regia di questo film che aspettava di vedere luce verde da parecchio tempo. Il concept è simile al famosissimo Chi Ha Incastrato Roger Rabbit e questa commedia R-Rated sarà piena di esilaranti battute.

La sinossi: in un universo alternativo e parallelo in cui i pupazzi sono vivi e vivono al fianco degli esseri umani, il cast di uno spettacolo chiamato "The Happytime Gang" viene preso come bersaglio di efferati omicidi. Un pupazzo detective e la sua partner umana decidono di risolvere il caso. Melissa McCarthy è la protagonista (umana) principale e, recentemente, si è unita al cast anche Maya Rudolph.

The Happytime Murders uscirà sul grande schermo nel 2018.