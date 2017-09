The Happytime Murders: Elizabeth Banks nel cast del film con Melissa McCarthy!

si unisce ufficialmente anel nuovo film di cui è interprete: la commedia R-Rated, The Happytime Murders , diretta dal regista

La pellicola aspetta di vedere la luce da molto tempo, precisamente dal 2008, e adesso pare proprio che sia arrivato il momento di iniziare a lavorarci! Il concetto di base è molto simile a Chi Ha Incastrato Roger Rabbit e sarà una commedia assolutamente piena di divertimento e battute.

La sinossi parla di un universo alternativo e parallelo, in cui i pupazzi sono vivi e vivono al fianco degli esseri umani. Quando il cast di uno spettacolo chiamato "The Happytime Gang" viene preso come bersaglio di efferati omicidi, un pupazzo detective e la sua partner umana decidono di risolvere il caso. Melissa McCarthy è la protagonista (umana) principale e, recentemente, si è unita al cast anche Maya Rudolph.

ScreenDaily ha riportato la notizia del casting dell'attrice hollywoodiana di alto profilo, la Banks per l'appunto, come ulteriore membro del team a lavoro sulla commedia The Happytime Murder.

E' stato recentemente annunciato che il film uscirà sul grande schermo nel 2018.