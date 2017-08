The Greatest Showman: Hugh Jackman nel nuovo poster ufficiale

La 20th Century Fox ha diffuso un nuovo poster ufficiale di, attesissimo musical diretto dal semisconosciutocon protagonista assoluto

Ispirato all'immaginazione di P.T. Burnam, famoso imprenditore e circense statunitense, il film celebrerà con una messa in scena coloratissima carica di sentimento e voglia di riscatto la creazione di un'impresa di spettacolo del visionario protagonista, asceso da umili origini fino al successo mondiale. Il pezzo forte della produzione, però, dopo un anno dedicato a La La Land, saranno proprio le canzoni originali scritte dai talentuosi Benj Pasek e Justin Paul, freschi del Premio Oscar quest'anno proprio per il musical di Damien Chazelle.

In The Greatest Showman, scritto da Bill Condon, Michael Arndt e Jenny Bicks, vedremo al fianco di Jackman anche Zac Efron, Michelle Williams, Rebecca Ferguson e Zendaya, per un'uscita prevista nelle sale il prossimo Natale.