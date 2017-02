The Great Wall: diffuso un nuovo poster del film con Matt Damon!

è un film d’azione e avventura a carattere storico, diretto dae scritto da. Oggi è stato pubblicato un nuovo poster del film, disponibile in fondo alla notizia.

Il film, girato nel corso del 2015 a Qingdao, in Cina, e si tratta della prima opera in lingua inglese del regista visionario Zhang Yimou. La storia è quella di un gruppo di mercenari e della loro lotta per difendere l’umanità e il muro più iconico mai costruito nella storia.

Si tratta, inoltre, del kolossal più impegnativo mai girato in territorio cinese. Nel cast sono presenti, oltre a Matt Damon, Pedro Pascal, Willem Dafoe e Andy Lau. Il nuovo poster, pubblicato da Legendary Pictures e Universal, è disponibile come sempre in fondo alla notizia. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti su The Great Wall!