The Good Fight: nuove immagini dallo spinoff di The Good Wife

Lo spin off disi intitolerà, e avrà ancoratra le protagoniste. CBS ha rilasciato le prime immagini.

Protagonista delle immagini è ancora Christine Baranski, che riprenderà il suo ruolo dell'avvocato Diane Lockhart. Possiamo anche dare un'occhiata a nuovi personaggi e a varie situazioni, dal tribunale (da sempre grande protagonista della serie) agli uffici, fino alle camere da letto. Le immagini fanno intendere che The Good Fight manterrà il DNA originale del suo predecessore, aggiungendo altri livelli di interesse per lo spettatore soprattutto con il personaggio di Maia, interpretato da Rose Leslie, che come sappiamo è profondamente connesso al personaggio della Baranski. Insomma, i pretesti per rilasciare una serie di grande qualità (come d'altronde era The Good Wife) ci sono tutti.

Potete visionare le immagini qui di seguito.