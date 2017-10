The Goldfinch: Ansel Elgort ha ottenuto il ruolo di protagonista!

Ansel Elgort sarà il leading man della nuova pellicola diretta dal regista John Crowley, The Goldfinch, adattamento del romanzo di Donna Tartt.

Il successo di Elgort in Baby Driver: Il Genio della Fuga quest'estate, l'ha catapultato direttamente nell'olimpo delle star e adesso fioccano ruoli uno dietro l'altro per il giovane attore, astro nascente hollywoodiani a tutti gli effetti.

Di poco tempo fa è la notizia che Elgort interpreterà il ruolo del giovane John F. Kennedy in a biopic dal titolo Mayday 109, in cui si parlerà del periodo trascorso dal futuro presidente nella marina, durante la Seconda Guerra Mondiale.

Adesso Variety ha divulgato la notizia che l'attore interpreterà Theodore Decker in The Goldfinch. La storia è narrata dal protagonista in prima persona e segue il giovane Theodore sopravvivere a un attacco terroristico in un museo. Sfortunatamente questo attacco provoca la morte della madre del protagonista. Theo trova un piccolo dipinto risalente al periodo d'oro della pittura in Olanda, conosciuto con il titolo di The Goldfinch, che conserva come fonte di speranza.. Da qual momento Theodore si ritroverà in un vortice turbolento che lo porterà nel mondo dei crimini d'arte.

Un ottimo modo, per Elgort, di espandere i propri orizzonti e le sue doti attoriali, che ne pensate?

Per adesso non ci sono specifiche su quando la nuova pellicola uscirà in sala, vi aggiorneremo quanto prima.