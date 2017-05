The Glass Castle: il film con Brie Larson e Woody Harrelson ha una data d'uscita

Laha annunciato in queste ultime ore la data d'uscita ufficiale di, omonimo adattamento cinematografico del libro dedicato alle memorie di, inserito anche tra i best-seller del 2005 dall'autorevole New York Times.

Protagonista dell'adattamento scritto e diretto da Destin Daniel Cretton sarà un cast all-star formato dal Premio Oscar Brie Larson (Captain Marvel, Room), Woody Harrelson (Hunger Games) e Naomi Watts (King Kong).



Il film racconterà la storia di Jeanette Walls, una ragazza cresciuta con due genitori univoci e disfunzionali. Quando sobrio, infatti, il padre di Jeanette insegna a lei e agli altri figli la fisica, la geologia e il giusto approccio alla vita, senza pentimenti né paure, ma quando ubriaco diventa distruttivo per sé stesso e per gli altri. La madre è invece uno spirito libero che non accetta l'idea di crescere i figli e diventare casalinga rinunciando alla propria vita. Jeanette e i suoi fratelli impareranno così a farsi il bucato, a cucinare e a prendersi cura di loro stessi, trovando il loro posto nella Grande Mela. I genitori li seguiranno, decidendo però di rimanere senzatetto pur vedendo prosperare i loro figli.



Una storia che siamo certi non faticherà a scavare nei cuori del grande pubblico, perché racconterà la famiglia nelle sue molteplici sfaccettature. E chissà che anche l'Academy non ne resterà colpita quest'anno, dato che il film uscirà nelle sale il prossimo 11 agosto 2017.