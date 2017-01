The Girl with All the Gifts: ecco il nuovo trailer dell'atteso zombie movie

ha rilasciato un nuovo trailer per lo zombie movie, pellicola horror diretta dal regista di. Il video è disponibile, come sempre, in fondo alla notizia. Buona visione!

In un prossimo futuro l’umanità si ritrova decimata a causa di una malattia mutata e proveniente da alcuni funghi: chi viene contagiato diventa, sostanzialmente, uno zombi. Solo un piccolo gruppo di bambini sembra immune agli effetti. Questo piccolo gruppo è studiato dal Dr. Caldwell in una piccola città inglese.

Una giovane ragazza spicca nel gruppo: Melanie è speciale. Va bene a scuola, è creativa e intelligente. Quale sarà il suo ruolo nella storia? Il film presenta un cast con Sennia Nanua, Gemma Arterton, Glenn Close e Paddy Considine. Il trailer è disponibile, come sempre, in fondo alla notizia. Buona visione!

The Girl with All the Gifts debutterà il 24 Febbraio 2017, restate con noi per tutti gli aggiornamenti!