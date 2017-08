The Front Runner: Vera Farmiga nel cast del film con Hugh Jackman

aggiunge al cast. Il film è diretto dal regista, e parla del, rimasto in carica dal 1975 al 1984, che ha corso anche per le Presidenziali negli anni '80.

Hart perse l'occasione di correre per le elezioni e venne sostituito da Mike Dukakis a causa di uno scandalo. Venne infatti smascherata la sua relazione extraconiugale con tale Donna Rice. Hart divenne comunque una figura importante e cercò svariate volte di avvertire l'amministrazione Bush riguardo possibili attentati, per esempio quello dell'11 settembre. Successivamente ha lavorato nel team che si occupa della sicurezza nazionale rimanendo in carica dal 2008 al 2011. Hugh Jackman interpreterà il ruolo principale, la Farmiga sarà sua moglie.

The Frontrunner vede nel cast: Hugh Jackman (Logan, Les Misérables), Vera Farmiga (Bates Motel), J.K. Simmons (Whiplash), Mamoudou Athie (The Detour), Josh Brener (Silicon Valley), Kaitlyn Dever (Justified), Tommy Dewey (Justified), Molly Ephraim (Last Man Standing), Spencer Garrett (Thank You for Smoking), Ari Graynor (I’m Dying Up Here), Toby Huss (Halt and Catch Fire), Mike Judge (Beavis & Butthead), Alex Karpovsky (Girls), Mark O’Brian (Halt and Catch Fire), Sara Paxton (Murder in the First), Kevin Pollak (The Usual Suspects) e Steve Zissis (Baghead).