The Founder: il nuovo trailer del film con Michael Keaton

Videa ha rilasciato online un nuovo trailer di, pellicola diretta dae interpretata dal candidato all'Oscar, nelle vesti di, l'imprenditore che conobbe il successo grazie all'acquisizione della catena di fast food. Il film è pronto ad arrivare nelle sale il 12 gennaio.

The Founder racconta l'ascesa di Ray Croc, un venditore di frullatori dell'Illinois che negli anni '50 incontra in California i fratelli Dick e Mac McDonald, proprietari di una catena di ristoranti improntati sulla vendita di hamburger. Colpito dalla velocità di vendita del prodotto, Croc riesce a scalare posizioni per poi ottenere il controllo della società spodestando i due fratelli e creando un impero da miliardi di dollari.

Diretto da John Lee Hancock e co-prodotto da Jeremy Renner, The Founder comprende nel cast Michael Keaton, Linda Cardellini, Patrick Wilson, Nick Offerman, Laura Dern, John Carroll Lynch e B.J. Novak.

Le musiche sono di Carter Burwell e lo script di Robert D. Siegel si è piazzato al tredicesimo posto nella classifica delle migliori sceneggiature non prodotte del 2014. Il film arriva nelle sale italiane a un mese di distanza da quelle statunitensi, dove comunque la release - inizialmente prevista per il 5 agosto - ha subito uno slittamento consistente.