The Foreigner: Jackie Chan e Pierce Brosnan nei nuovi poster internazionali

Sceneggiato da David Marconi (Die Hard – Un buon giorno per morire), il film racconta di Quan (Chan), uomo d’affari a Londra, il cui passato riemergerà in tutta la sua furia vendicativa quando la figlia verrà catturata durante un attentato a fini politici. Con l'obiettivo di rintracciare i terroristi e rendere pubbliche le loro identità, l'uomo inizierà il suo percorso di ricerca collaborando con un ufficiale dell'esercito britannico (Brosnan).



The Foreigner vedrà nel cast anche Ray Fearon, Rory Fleck Byrne, Stephen Hogan t Michael McElhatton, per un'uscita prevista nelle sale il 13 ottobre 2017.