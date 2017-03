The Force: James Mangold dirigerà il film

La 20th Century Fox ha annunciato chesi occuperà della regia di, adattamento cinematografico del romanzo omonimo di, pubblicato negli States la scorsa estate. Da quanto trapela, sembra che Mangold lavorerà anche alla sceneggiatura del film, insieme ad un altro autore che verrà scelto prossimamente.

Al cinema in queste settimane con il film Logan - The Wolverine, che ha ottenuto consensi unanimi tra pubblico e critica, James Mangold lavorerà alla storia di un detective corrotto facente parte un team di alto livello che deve combattere il crimine.

Egli dovrà lottare per scegliere tra la famiglia, la vita e i suoi colleghi, trovandosi di fronte la mafia, le gang di Harlem, i politici e gli agenti federali.

Don Winslow per realizzare il libro si è esposto in prima persona, tornando a vivere quelle strade che aveva frequentato quando lavorava come investigatore privato e intervistando molti agenti.