The Florida Project: sono online trailer e poster del film con Willem Dafoe!

A24 ha appena rilasciato il trailer e il posterdel suo nuovo film,, pellicola diretta dal regista, potete darci un'occhiata cliccando qui in alto!

La storia segue le vicende di Moonee (Brooklynn Prince), di sei anni, e della sua ribelle mamma Halley (Bria Vinaite), nel corso di una singola estate. I due vivono settimana per settimana al "The Magic Castle", n motel a basso costo diretto da Bobby (Willem Dafoe), il cui aspetto burbero nasconde invece un'indole buona e compassionevole.

Nonostante il posto in cui vive, Moonee non ha problemi a celebrare ogni giorno la bellezza della vita e si diverte con i suoi amici, tra i quali c'è anche Jancey, con cui legherà moltissimo. A sviluppare la sua grande fantasia c'è Halley, sua madre, la quale dovrà affrontare sacrifici sempre maggiori, per provvedere a sua figlia.

The Florida Project arriva al cinema il 6 ottobre prossimo.