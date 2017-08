The Flash: Flashpoint - Kiersey Clemons non guarda la serie tv The Flash!

The Flash: Flashpoint , il film sul Flash cinematografico, interpretato danel DC Extended Universe, vedenei panni di Iris West. Contemporaneamente ma solo parallelamente alla serie CW. Bene, lei non la guarda. Ma perché?

Kiersey Clemons è naturalmente molto entusiasta di far parte di un progetto così importante, di farlo nei panni di Iris West cominciando proprio dal prossimo film in uscita nell'Universo Esteso DC, Justice League. Tuttavia non ha alcuna intenzione di guardare la serie tv parallela che esce sulla CW, The Flash.

Questo perché l'interpretazione di Candice Patton, potrebbe influenzare la sua. E come darle torto? La Clemons, che abbiamo conosciuto in Transparent, vuole che la sua Iris West non sia la copia di quella della Patton, nel film dedicato al velocista scarlatto, The Flash: Flashpoint.

Parlando con Cinema Blend, la Clemons ha anche detto di sforzarsi di non guardare la serie, non che non voglia:

"Quando lavoro a un progetto dove ci sono (personaggi che sono già stati adattati prima) ... no. Non li vedo per evitare che mi influenzino. Ok, ho mentito. Ho visto un pezzettino di The Flash (tv) prima di fare Justice League ma adesso è tipo un "no, no, no, no. Perché prenderei qualcosa da quello show e penserei che magari vorrei fare questa o quella cosa vista lì. E non voglio fare così, no, no, no."

Posizione ragionevole, non trovate?

E di The Flash: Flashpoint cosa pensate? Siete ansiosi di vedere il solo movie su Barry Allen? Ditecelo nei commenti!