The Flash: ecco il trailer di The Once and Future Flash, in onda il 25 aprile

non tornerà in onda fino a martedì 25 aprile, maha già rilasciato il trailer per il prossimo episodio della serie, che è ormai giunta alla sua terza stagione, intitolato “”. Potete visionare il filmato subito dopo il salto!

I viaggi nel tempo sono stati raramente una buona cosa per Barry Allen, dato che il suo ultimo viaggio nel passato si è dimostrato una delle sue decisioni peggiori, in quanto ha creato Flashpoint e ha portato con sé una nuova serie di problemi con i quali si dovrà misurare.

Tuttavia, nonostante tutti i suoi problemi nel passato, non ha mai tentato un viaggio verso il futuro. Ma con la situazione che coinvolge Iris in via di peggioramento continuo, deve tentare di approdare all'anno 2024, dove Flash spera di scoprire i segreti dietro l'identità di Savitar dai futuri Barry e Cisco. Inoltre, sembra che potrebbe incontrare ancora una volta il Mirror Master…

Il cast di The Flash è composto da Grant Gustin nei panni di Barry Allen / Flash, Candice Patton nel ruolo di Iris West, Danielle Panabaker nei panni di Caitlin Snow, Carlos Valdes nel ruolo di Cisco Ramo, Tom Cavanagh nei panni del dottor Harrison Wells e Jesse L. Martin nei panni del detective Joe West. La seconda stagione della serie ha anche introdotto Keiynan Lonsdale nel ruolo di Wally West e la versione di Terra-2 di Flash interpretato da John Wesley Shipp (che ha anche recitato nel ruolo del padre di Barry, Henry Allen).