The Flash 4: l'attrice Sugar Lyn Beard è la nuova aggiunta al cast

La quarta stagione di The Flash vedrà un nuovo personaggio e ad interpretarlo sarà una nuova aggiunta al cast,. Volete conoscere il ruolo che ricoprirà? Continuate con l'articolo.

Sugar Lyn Beard è stata scritturata nel cast nel ruolo di Rebecca Sharpe, AKA Hazard... Il velocista scarlatto di certo non avrà una stagione tranquilla visto che, al già nutrito gruppo di cattivi, tra cui abbiamo già annoverato The Thinker, The Mechanic, e Breacher, adesso si aggiunge la potente metaumana Hazard.

Variety ha annunciato che la Sugar Lyn Beard apparirà nell'episodio numero 3 della quarta stagione, nei panni di Rebecca Sharpe/Hazard. Questa incarnazione televisiva del personaggio dei fumetti DC è descritta come una donna "costantemente convinta di essere sfortunata, addirittura di essere vittima di un malefico incantesimo, finché un assurdo incidente cambia tutto. Con l'universo dalla sua parte, si pone come una potente minaccia al Team Flash e a Central City."

The Flash 4 torna il 10 ottobre sulla CW.