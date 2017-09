The Festival: il team dietro The Inbetweeners per la nuova commedia

Diversi membri dietro al successo della serie e dei film disi riuniranno nuovamente per dar vita a una nuova commedia, dal titolo

Questa seguirà un gruppo di studenti che non appena laureati andranno a un festival musicale. I produttori fanno sapere si tratterà di una sorta di racconto di formazione con al centro “un gruppo di persone che si innamorerà della musica e del fango”.

Protagonista sarà Joe Thomas proprio di The Inbetweeners, accanto a Claudia O’Doherty (Un disastro di ragazza) e Hammed Animashaun (Black Mirror). Nel cast di supporto figurano Jemaine Clement (Flight of the Conchords), Hannah Tointon (Mr. Selfridge) e Kurt Yaeger (Sons of Anarchy). Il film è attualmente in produzione nel Regno Unito e ha un’uscita prevista per l’estate del 2018. Alla regia ci sarà Iain Morris, con Damon Beesley come produttore esecutivo.