The Favourite: Nicholas Hoult nel cast del film con Emma Stone

Ci sarà anchenel cast del nuovo film del regista greco, che può vantare già il neo-premio Oscar per La La Land,, e. Hoult nel film interpreterà Harley, il leader del partito dei Tories durante il regno della regina Anna a cavallo tra il diciassettesimo e il diciottesimo secolo.

The Favourite racconta le vicende che accaddero durante il regno della regina Anna, al potere in Inghilterra e in Irlanda dal marzo 1702 al maggio 1707. Quando Inghilterra e Scozia si unirono per formare la Gran Bretagna, la regina divenne sovrana della Gran Bretagna e fu l'ultima monarca della Casa degli Stuarts.

Nel film Emma Stone sarà Abigail Masham mentre il premio Oscar Rachel Weisz sarà Sarah, duchessa di Marlborough e Olivia Colman la regina Anna.

Nicholas Hoult sarà al cinema quest'anno in Rebel in the Rye, per la regia di Danny Strong.