The Eyes: arriva online il trailer e il poster dell'horror con Nick Turturro

Laha appena annunciato che rilascerà nei cinema statunitensi lo psicodramma ricco di suspense, diretto dae con protagonista. Potete visionare il primo trailer e il poster del film in calce alla notizia, come sempre subito dopo il salto.

The Eyes è stato scritto da Robert T. Roe e diretto da Robbie Bryan. Il film è interpretato da Nick Turturro (Il superpoliziotto del supermercato 2), Vincent Pastore (I Soprano), Danny Flaherty (The Americans), Megan West (How to Get Away with Murder), Ana Isabelle (Seasons of Love), Greg Davis, Jr. (Toni Braxton: Unbreak My Heart), Steven Hauck (The Amazing Spiderman 2) e Carly Steel (Mordecai).

La sinossi di The Eyes recita: Alcuni dicono che siamo malati solo quanto lo sono i nostri segreti, ma che cosa succederebbe se il nostro governo conoscesse realmente questi segreti? E se vedesse ogni mossa che facciamo ed i nostri segreti non fossero davvero nascosti? In The Eyes, sei sconosciuti con un passato indicibile si svegliano imprigionati in un magazzino abbandonato e scoprono di essere costretti a partecipare ad un malefico esperimento governativo. Cinque di loro devono morire. Uno solo potrà vivere. E hanno due ore per decidere tra di loro chi far sopravvivere. Il tempo passa e se non si decideranno... moriranno tutti. The Eyes ci mostra che qualcuno ci osserva sempre.

The Eyes esordirà nelle sale cinematografiche di tutti gli Stati Uniti il ​​7 aprile 2017.